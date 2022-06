Causa Effetto: testo e significato del nuovo brano di Giusy Ferreri (Di venerdì 24 giugno 2022) Da oggi, Venerdì 24 giugno, sarà in radio “Causa Effetto”, il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall’album “Cortometraggi, il sesto album in studio dell’artista, uscito a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo” (2017). Il singolo, una potente rock ballad in cui emerge perfettamente la voce graffiante di Giusy, è stato scritto da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli, ed è il brano che accompagnerà l’estate. Fino a fine agosto, Giusy sarà in tour in tutta Italia con “Cortometraggi Live”, per presentare live il suo ultimo album in studio, per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.Partito con ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) Da oggi, Venerdì 24 giugno, sarà in radio “”, ilsingolo diestratto dall’album “Cortometraggi, il sesto album in studio dell’artista, uscito a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo” (2017). Il singolo, una potente rock ballad in cui emerge perfettamente la voce graffiante di, è stato scritto da Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli, ed è ilche accompagnerà l’estate. Fino a fine agosto,sarà in tour in tutta Italia con “Cortometraggi Live”, per presentare live il suo ultimo album in studio, per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.Partito con ...

