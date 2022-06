Catania | assunti 19 medici al Policlinico Rodolico - San Marco

Pubblicità

LiveSiciliaCT : Policlinico Catania, assunti 19 dirigenti medici - lasiciliait : Catania, al Policlinico assunti altri 19 medici - LaLpnmrz : I contenitori sono stati ritrovati in un armadio del Palazzo di Giustizia mentre si cercava spazio per i neo assunt… -

Livesicilia.it

Altri 19 nuovi medici potenzieranno l'organico dei sanitari dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico " San Marco" guidata da Gaetano Sirna. Si tratta di 7 specialisti in ...Sono 26 in tutta la Sicilia i farmacisti che rischiano di rimanere tagliati fuori dalle procedure di stabilizzazione, riservate dalla legge ai precaridurante l'emergenza Covid - 19. Lo si è appreso nel corso di una videoconferenza che si è tenuta nei giorni scorsi tra la federazione regionale Ugl Salute e una rappresentanza dei farmacisti ... Policlinico Catania, assunti 19 dirigenti medici Si tratta di sette specialisti in Ortopedia, otto in Ginecologia e Ostetricia e quattro in Urologia. Lo ha reso noto la stessa azienda con un comunicato. I neodirigenti prenderanno servizio nelle ...Altri 19 nuovi medici potenzieranno l’organico dei sanitari dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” guidata da ...