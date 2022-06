Caso Mandragora: il punto dopo l'incontro di ieri tra il Torino e l'agente. La Fiorentina resta avanti (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel pomeriggio di ieri, a Milano, si è tenuto un vertice tra il dt del Torino, Davide Vagnati, e l'agente di Rolando Mandragora a... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel pomeriggio di, a Milano, si è tenuto un vertice tra il dt del, Davide Vagnati, e l'di Rolandoa...

Pubblicità

corinthians_bot : RT @PianetaToro: #Pessina è un'idea forte come alternativa a #Praet, ma l'Atalanta parte da una richiesta di 20 M€. #Maggiore prima scelta… - PianetaToro : #Pessina è un'idea forte come alternativa a #Praet, ma l'Atalanta parte da una richiesta di 20 M€. #Maggiore prima… - GabrieleBelved6 : @Giampaolesimo No no per carità! Io mi posso definire felice solo in caso di obbligo di riscatto di Praet, l'altro… - pazzamentejuve : Arnautovic stuzzica la Juventus, il problema è che il Bologna vuole i soldi. [Romeo Agresti - GOAL ????] se non sono… - OminoViola : @ufromthecity Torino fiorentina, mandragora non ha fatto giocare Torreira. Così, per dire. Non capisco di cosa si l… -