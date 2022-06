Caro carburanti, sconto sul pieno fino ad agosto: firmato nuovo decreto (Di venerdì 24 giugno 2022) Prorogate fino al 2 agosto le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un decreto con il quale si estende fino a due mesi il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Prorogateal 2le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hannouncon il quale si estendea due mesi il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caro carburanti: prorogato fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi. Era stato introdotto per contrastare l'aumen… - miagmarsuren : RT @DarJedburgh: Caro carburanti, prorogato fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi ... sennò eravamo già a € 2.30 a litro ,mentre con l… - DarJedburgh : Caro carburanti, prorogato fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi ... sennò eravamo già a € 2.30 a litro ,mentr… - Open_gol : Nelle ultime settimane i carburanti hanno subito un’impennata tornando sopra i 2 euro al litro nonostante la riduzi… - TrasportiItalia : Prorogate fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.… -