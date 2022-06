Caro benzina, prorogato al 2 agosto il taglio delle accise di 30 centesimi al litro (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e quello dell’Economia Daniele Franco hanno firmato il decreto interministeriale per prorogare fino al 2 agosto 2022 lo sconto di 30 centesimi sul prezzo dei carburanti ai distributori. La misura si applica a benzina, diesel, gpl e metano. Viene quindi confermato il taglio delle accise che sarebbe dovuto scadere il 9 luglio prossimo, ma lo sconto rimarrà lo stesso, dopo che nei giorni scorsi sembrava potesse essere portato a 35 centesimi al litro. Per la misura vengono stanziati oltre 900 milioni di euro, prelevati dal maggiore gettito dell’Iva entrato nelle casse dello Stato nei mesi di maggio e aprile. L’intervento iniziale risale allo scorso marzo, quando la benzina e il ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e quello dell’Economia Daniele Franco hanno firmato il decreto interministeriale per prorogare fino al 22022 lo sconto di 30sul prezzo dei carburanti ai distributori. La misura si applica a, diesel, gpl e metano. Viene quindi confermato ilche sarebbe dovuto scadere il 9 luglio prossimo, ma lo sconto rimarrà lo stesso, dopo che nei giorni scorsi sembrava potesse essere portato a 35al. Per la misura vengono stanziati oltre 900 milioni di euro, prelevati dal maggiore gettito dell’Iva entrato nelle casse dello Stato nei mesi di maggio e aprile. L’intervento iniziale risale allo scorso marzo, quando lae il ...

