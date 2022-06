Carceri, Cartabia "Aiutiamo i detenuti a trovare lavoro" (Di venerdì 24 giugno 2022) Per l'amministratore delegato di Tiscali e presidente di Linkem Davide Rota "è una cosa che funziona, lo abbiamo già sperimentato, tanti ragazzi poi trovano lavoro". E aggiunge: "Questi ragazzi poi ... Leggi su padovanews (Di venerdì 24 giugno 2022) Per l'amministratore delegato di Tiscali e presidente di Linkem Davide Rota "è una cosa che funziona, lo abbiamo già sperimentato, tanti ragazzi poi trovano". E aggiunge: "Questi ragazzi poi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cartabia al lavoro sulle carceri. Per condanne sotto i 4 anni al posto della detenzione la semilibertà, la detenzio… - ArnaldoBoeddu : RT @davmade: Carceri: firmato memorandum intesa per lavoro carcerario sul #sole24ore #carceri #giustizia #colao #cartabia #tiscali #linkem… - raimondoschiavo : A proposito della #Cartabia delle #Multinazionali e del #Draghismo. Da domani delle grandi aziende si leggeranno so… - COVIDbot_ITA : RT @Montecitorio: Le misure per gli operatori sanitari reclutati durante l’emergenza da #Covid19 presso gli istituti penitenziari sono il t… - FilctemS : RT @davmade: Carceri: firmato memorandum intesa per lavoro carcerario sul #sole24ore #carceri #giustizia #colao #cartabia #tiscali #linkem… -