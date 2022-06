Carceri | Cartabia “Aiutiamo i detenuti a trovare lavoro”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 giugno 2022) CAGLIARI (ITALPRESS) – “La prima cosa da sottolineare è la mobilitazione di tanti soggetti in un settore decisivo come l’innovazione tecnologica. Poi c’è il valore simbolico di questa scelta. Ilè decisivo per il volto costituzionale della pena, che secondo l’articolo 27 della Costituzione deve essere rieducativa”. Così la ministra della Giustizia, Marta, in visita questa mattina presso il carcere di Uta, in provincia di Cagliari, per il progetto di reinserimento lavorativo dedicato aie portato avanti con il contributo dell’azienda Tiscali insieme ad altre realtà della telefonia e del digitale. 8sono infatti impegnati nel ricondizionamento di router wifi e saranno impiegati per la posa della fibra ottica in alcuni punti della regione. “C’è un compito molto gravoso per ...