Capri Opera Festival | ritorna la rassegna dedicata all’opera italiana

Leggi su 2anews

(Di venerdì 24 giugno 2022), dal 14 al 30 settembre, laall’che porterà in scena Pagliacci di Leoncavallo in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. In autunno, il programma in replica anche a Napoli. Dopo la devastante e coatta pausa per la ben nota pandemia,finalmente la grandelirica sull’isola azzurra