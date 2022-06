Pubblicità

cintamtam : RT @leggoit: Caparezza lascia tutti senza parole: «Sono malato, faccio gli ultimi 20 concerti e smetto» - leggoit : Caparezza lascia tutti senza parole: «Sono malato, faccio gli ultimi 20 concerti e smetto» -

leggo.it

... 'A Musicultura portiamo i giovani che vogliono suonare, non cercare follower' Questa la clamorosa dichiarazione rilasciata daa Il Resto del Carlino. Una notizia chesenza parole i ...TIM SUMMER HITS 2022, PRIMA TAPPA ROMA/ Diretta streaming e scaletta: Blanco assenteANCHE LA MUSICA 'POTREI DEDICARMI ALLA SCRITTURA O AL MONDO DEI FUMETTI' Per Michele Salvemini, ... Caparezza lascia tutti senza parole: «Sono malato, faccio gli ultimi 20 concerti e smetto» Caparezza, rapper pugliese amatissimo, proprio in queste ore ha fatto un annuncio bruttissimo che ha gettato nello sconforto i suoi fan. Ecco cosa ha dichiarato.Michele Salvemini, in arte Caparezza, è costretto a lasciare: l'acufene e l'ipoacusia hanno vinto sulla sua voglia di far musica La malattia ha vinto sulla voglia di musica di Caparezza. Aveva già ...