Caparezza lascia la musica | il cantante si ritira dalle scene per motivi di salute

(Di venerdì 24 giugno 2022)sidalla scenale Il lavoro è importante e se quello che fai è la tua passione è ancora meglio. Ma quando c’è di mezzo lamolto spesso bisogna fermarsi. Lo sa bene Michele Salvemini, conosciuto da tutti come, il rapper pugliese che unisce generazioni ed è amato per i suoi L'articolo proviene da Novella 2000.

non ce la fa più e si ritira. Questa la dolorosa notizia annunciata dal cantante in una lunga intervista rilasciata a Il Resto del Carlino . Michele Salvemini, in arte, ha annunciato ufficialmente di volersi ritirare a causa della malattia che lo sta tormentando ormai da sette anni: l' acufene , una patologia estremamente invalidante per chi lavora con la ...... 'A Musicultura portiamo i giovani che vogliono suonare, non cercare follower' Questa la clamorosa dichiarazione rilasciata daa Il Resto del Carlino. Una notizia chesenza parole i ... Caparezza lascia tutti senza parole: «Sono malato, faccio gli ultimi 20 concerti e smetto» La malattia ha vinto sulla voglia di musica di Caparezza. Aveva già raccontato di soffrire di acufene e ipoacusia e nel brano «Larsen» cantando: ...Caparezza, rapper pugliese amatissimo, proprio in queste ore ha fatto un annuncio bruttissimo che ha gettato nello sconforto i suoi fan. Ecco cosa ha dichiarato.