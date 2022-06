Pubblicità

infoitcultura : Caparezza annuncia la sua malattia: 'Ho l'acufene. Faccio altri 20 concerti e poi mi fermo' - zazoomblog : Caparezza annuncia il suo ritiro dalle scene: “Non posso più rischiare” - #Caparezza #annuncia #ritiro #dalle - infoitcultura : Caparezza annuncia il ritiro, motivi di salute: “Non posso rischiare” - Lucavad72 : RT @fanpage: “Pensavo al mio corpo come una prigione, ora mi sono rassegnato” Caparezza annuncia che questo potrebbe essere il suo ultimo t… - fanpage : “Pensavo al mio corpo come una prigione, ora mi sono rassegnato” Caparezza annuncia che questo potrebbe essere il s… -

Una malattia che aveva già raccontato tempo fa nel brano "Larsen" (dall'album "Prisoner 709") .si era già soffermato sulla malattia invalidante e ora il cantante pugliese di Molfetta torna a parlarne in un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino annunciando: "Faccio questi ...di Redazione Spettacoliaveva spiegato di soffrire di ipoacusia nel brano "Larsen", dove aveva raccontato la sua malattia. Oggil'intenzione di lasciare le scene: "Non posso rischiare troppo" Aveva già ...Caparezza, al secolo Michele Salvemini, si è arreso a quel fischio costante che martella nelle sue orecchie da anni. (ilGiornale.it) Questa la dolorosa notizia annunciata dal cantante in una lunga ...Caparezza torna al centro dell'attenzione con l'annuncio che non avremmo mai voluto leggere: il cantante si ritira dalle scene.