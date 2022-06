Canone RAI, fuori dalle bollette: novità e cosa cambia (Di venerdì 24 giugno 2022) Canone Rai. In arrivo una serie di novità interessanti per quanto concerne il pagamento del Canone Rai. Infatti, nei prossimi mesi potrebbe prendere corpo una riforma che a lungo è stata attesa dagli italiani sulla tassa che più fra tutte sembra essere entrata a pieno diritto nella black list. Sono in tanti che da tempo chiedono a gran voce l’eliminazione completa del tributo dalle bollette per l’energia elettrica. Il Canone Rai: uscirà dalla bolletta? Intanto, però, lo stop al Canone Rai in bolletta è stato deliberato già nel Decreto Concorrenza approvato nei mesi scorsi dal Governo. Con i decreti attuativi potrebbe divenire reale la cancellazione del tributo dai pagamenti per la componente energetica. Un contributo essenziale a questo scenario proviene senza dubbio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022)Rai. In arrivo una serie diinteressanti per quanto concerne il pagamento delRai. Infatti, nei prossimi mesi potrebbe prendere corpo una riforma che a lungo è stata attesa dagli italiani sulla tassa che più fra tutte sembra essere entrata a pieno diritto nella black list. Sono in tanti che da tempo chiedono a gran voce l’eliminazione completa del tributoper l’energia elettrica. IlRai: uscirà dalla bolletta? Intanto, però, lo stop alRai in bolletta è stato deliberato già nel Decreto Concorrenza approvato nei mesi scorsi dal Governo. Con i decreti attuativi potrebbe divenire reale la cancellazione del tributo dai pagamenti per la componente energetica. Un contributo essenziale a questo scenario proviene senza dubbio ...

