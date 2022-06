Cannavaro e i consigli di mercato per il Napoli | “Una proposta a Dybala…”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Fabioattende la chiamata giusta per ripartire dopo aver chiuso l’esperienza cinese. L’ex difensore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, parlando del suo futuro e non solo. Tra i temi toccati anche quello del. Il campione del mondo del 2006 ha dispensato qualcheo al presidente Aurelio De Laurentiis. Dybala – Se fossi in De Laurentiis farei unaa Dybala. Sai che entusiasmo porterebbe? Koulibaly – Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in ...