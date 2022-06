Can Yaman arriva su Disney+ | la clip inedita della nuova avventura VIDEO

(Di venerdì 24 giugno 2022) Canincuriosisce i fan con immagini inedite del nuovo progetto: l’attoresu DisneyPlus L’attore e modello turco Canancora una volta incuriosisce i fan con immagini inedite del nuovo progetto. L’amatissimo attore è pronto a sbarcare su #DisneyPlus per unae avvincente. Dopo aver concluso le ripresefiction televisiva, Can non si è mai più fermato. In autunno arriverà su Canale 5 la fiction “Viola come il mare” che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi. I due attori per diversi appuntamenti lasceranno col fiato sospeso milioni di telespettatori che non vedono l’ora dell’inizio di questa. Al temine delle riprese Can si sta allenando quotidianamente ed inoltre sta ...

Pubblicità

VanityFairIt : n prima fila alle recenti sfilate maschili, i due divi non potevano che attirare l'attenzione del pubblico. Per le… - VanityFairIt : Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - 361_magazine : - saf_yaman : Anche l’ultimo appuntamento settimanale di Saf con Daydreamer è giunto e trovate i nuovi episodi sul canale Telegra… - TheBestCan1989 : RT @OnlyCanTeam: La commissione rimase colpita dalla mia storia e dai risultati che ero riuscito ad ottenere negli ultimi due anni... cit.… -

Viola come il mare, il nuovo progetto di Francesca Chillemi e. Un impegno importante, quindi, per Francesca Chillemi, che assume un ruolo di primo piano in una delle fiction più seguite di ...I fan di Daydreamer , la serie turca che ha regalato il successo ae Demet Ozdemir , possono tornare a sognare. Stando a quanto spiffera TeleSette i due attori, molto amati in Italia, sarebbero in trattative per tornare a recitare di nuovo insieme. L'ex ...I fan di DayDreamer non hanno mai smesso di sognare di rivedere gli interpreti di Can e Sanem di nuovo insieme sul set e ora pare proprio che ci siano buone probabilità che questo sogno diventi realtà ...Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Can Yaman oggi è un sex symbol ma chi di voi sa di cosa si occupava prima di diventare attore e raggiungere il successo Che la ...