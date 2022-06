Campionati italiani di ciclismo 2022 | si corre in Puglia | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ignorata dal Giro d'Italia, lasi prende la rivincita nel panorama nazionale ciclistico ospitando, domenica 26 giugno, la prova in linea della categoria élite valevole per il titolo di campione d'Italia. 130 corridori in gara per il tricolore Assente il campione in carica, Sonny Colbrelli, vittima di un arresto cardiorespiratorio al termine della prima tappa del Giro di Catalogna e sottoposto all'impianto di un defibrillatore, che, stante l'attuale regolamentazione sportiva italiana, non gli consente di riprendere l'attività agonistica, saranno in 130 a battagliare per indossare la maglia tricolore. Tra i nomi annunciati, spicca quello di Vincenzo Nibali, ma anche Giacomo Nizzolo, Andrea Vendrame, Simone Consonni, Elia Viviani, Domenico Pozzovivo, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Davide Formolo, Alessandro Covi, Matteo ...