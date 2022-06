Calendario Serie A 2022 23 | il via in anticipo e il tour de force pre-Mondiale | quest’anno il campionato si vincerà o si perderà all’inizio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Si comincia sabato 13 agosto, con i campioni del Milan in casa contro l’Udinese, l’Inter sul campo della neopromossa Lecce, la Juventus col Sassuolo. Una partenza soft, e poi subito giù a tavoletta: Atalanta-Milan alla seconda, Juve-Roma alla terza con in contemporanea Lazio-Inter e Fiorentina-Napoli. Quindi eccoci all’incontro più atteso: quinta giornata, Milan-Inter, domenica 4 settembre (salvo eventuale), la rivincita dell’ultimo scudetto, il primo derby della prossima stagione. Una lunga tirata in apnea fino al, e poi lo sprint addirittura a giugno, con la novità di tanti scontri diretti nel finale che sono mancati la scorsa stagione, e un Juve-Milan alla penultima giornata che fa già venire i brividi. Eccolo, ildella/2023. I criteri – La solita frase ...

Pubblicità

SkySport : CALENDARIO SERIE A 2022/23 I criteri di compilazione ? Il commento al calendario della Serie A 2022/2023 dalle ore… - SkySport : LE DATE DEL CALENDARIO DI SERIE A 2022/23 ? Il commento al calendario della Serie A 2022/2023 dalle ore 12.00 su Sk… - DiMarzio : #SerieA: il #calendario completo della stagione 2022/23 - agrs1 : RT @SkySport: Roma, il calendario delle partite in Serie A #SkySport #Roma #SerieA - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: #SerieA 2022-2023: Il calendario della Juventus ?? -

Commenta per primo Nella giornata odierna è stato stilato ildellaA nella stagione 2022 - 2023. Di seguito, gli scontri diretti del Milan: Milan - Inter Andata: 04/09/2022 Ritorno: 05/02/2023 Milan - Napoli Andata: 18/09/2022 Ritorno: 02/04/...... Milan - Lazio 35giornata: Spezia - Milan 36giornata: Milan - Sampdoria 37giornata: Juventus - Milan 38giornata: Milan - Hellas Verona FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Ilgiornata per ...Si sono svolti oggi su DAZN i sorteggi del calendario per la Serie A 2022/2023. Tanta attesa e curiosità, soprattutto per via del campionato anomalo che ...Questo il calendario completo della Fiorentina per la stagione 2022/23, che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto 2022 e terminerà nel fine settimana del 3-4 giugno ...