Calendario Serie A 2022-2023 | il Milan dalla prima all’ultima giornata

Pubblicità

Il computer della LegaA ha partorito ildel campionato 2022 - 2023, anomalo perch con la sosta per il Mondiale (degli altri) in mezzo alla stagione. Si comincia nel week end del 13 - 14 agosto e si finisce ...C'è stato questa mattina, poco dopo le 12, il sorteggio deldellaA 2022 - 2023. Una stagione anomala perché interrotta a novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar che, come sappiamo, non vedranno l'Italia impegnata nel torneo. Vediamo ...Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2022 – 2023, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario MILANO – É stato sorteggiato poco fa il calendario del ...Così l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, nel corso del sorteggio del calendario per la stagione 2022/2023. Il dirigente si è anche soffermato sulla crescita del ...