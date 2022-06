Calenda: “Di Maio? Faccia un giro fuori dalla politica” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Carlo Calenda di nuovo vs Luigi Di Maio. “Se mi chiama? Non credo avrebbe coraggio di farlo e comunque gli ricorderei gentilmente i danni fatti quando era al Mise. E poi se lui stesso pensa di aver fatto disastri, forse allora è meglio che Faccia un giro fuori dalla politica” dice Calenda a Tagadà su La7. “Io penso che solo in un Paese come l’Italia persone che hanno fatto i danni come questi vengono prese sul serio. Io non li prendo sul serio, devono andare a casa”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Carlodi nuovo vs Luigi Di. “Se mi chiama? Non credo avrebbe coraggio di farlo e comunque gli ricorderei gentilmente i danni fatti quando era al Mise. E poi se lui stesso pensa di aver fatto disastri, forse allora è meglio cheun” dicea Tagadà su La7. “Io penso che solo in un Paese come l’Italia persone che hanno fatto i danni come questi vengono prese sul serio. Io non li prendo sul serio, devono andare a casa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

AlexBazzaro : Io un bel Partito con Calenda, Di Maio, Carfagna, Brunetta e Toti lo auspico. Finalmente non dovrebbero più vivere… - emanuelegiusep3 : RT @tempoweb: #DiMaio chiude al nuovo centro e dice no a Calenda, Renzi e Toti @lefrasidiosho per #iltempodioshø #24giugno - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Calenda: “Di fronte alle frattaglie e agli ipotetici centri Azione va da sola. Di Maio? Il problema è chi gli va appre… - Agostino12 : toti i lupi rotondi che casini nello stato brado liberi librandi maggio giugno sempre lo stesso di maio luna calan… - tavano_anna : RT @CenturrinoLuigi: Dovrebbe fiorire in Associazione Nazionale di Percettori di RDC 5 milioni di voti e Ciao Ciao Calenda,Renzi,?????Di Mai… -