Calderone: "Con gli ammortizzatori sociali riformati no coperture per tutti" (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Anche gli ammortizzatori sociali riformati non daranno coperture totali a tutti. Il rischio c'è per chi deve essere coperto con fondi solidarietà e fondi di nuova costituzione". Così la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla seconda giornata del Festival del lavoro in corso a Bologna. "Penso -ha concluso Calderone- che vada riaperto il cantiere perché c'è una norma che si prefigge un obiettivo ma lascia a bocca asciutta tante persone". Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Anche glinon darannototali a. Il rischio c'è per chi deve essere coperto con fondi solidarietà e fondi di nuova costituzione". Così la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina, intervenendo alla seconda giornata del Festival del lavoro in corso a Bologna. "Penso -ha concluso- che vada riaperto il cantiere perché c'è una norma che si prefigge un obiettivo ma lascia a bocca asciutta tante persone".

Pubblicità

potere_alpopolo : RT @Giul_Granato: Il solito vecchio trucchetto: vuoi rompere con la vecchia politica? Provi a cambiare le cose radicalmente? Non ti unisci… - TV7Benevento : Calderone: 'Con gli ammortizzatori sociali riformati no coperture per tutti' - - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: deliberatamente spinto le formazioni in questo calderone. In generale non è molto chiaro come le persone stiano ancora c… - NikeSkywalker : deliberatamente spinto le formazioni in questo calderone. In generale non è molto chiaro come le persone stiano anc… - enricomontibell : RT @Giul_Granato: Il solito vecchio trucchetto: vuoi rompere con la vecchia politica? Provi a cambiare le cose radicalmente? Non ti unisci… -