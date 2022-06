Calciomercato Salernitana | presentata un’offerta alla Roma per Calafiori | i dettagli

(Di venerdì 24 giugno 2022)su: ecco ie l’offertadal club granataCome riportato da TMW, laè in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Riccardo. Il club granata ha già presentatoe si tratta di due milioni di euro più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, accordo con #Pirola, ora si cerca l'accordo con l'@Inter. #Djuric prende tempo c… - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato un accordo di massima per Joao #Pedro con il @CagliariCalcio - sportal_it : La Salernitana saluta Ederson, ma rifà la difesa: l'operazione - sscalcionapoli1 : Salernitana, Fimmanò: “Gaetano? I giocatori forti ci piacciono, vediamo che succede” -

Il futuro di Andrea Pinamonti riscalda il, dell'Inter e delle pretendenti. Il bomber aspetta la destinazione idealeL'Inter ha ... aspettando Joao Pedro lanon ha del tutto ...Paulo DYBALA continua ad essere il protagonista del. La Joya, da tempo, ha dato la parola a Beppe Marotta che lo vuole all'Inter, ma se ... Per l'attacco dellac'è JOAO PEDRO, ...L'operazione è ormai chiusa, coinvolti tre giocatori. Il futuro di Ederson è deciso: la stella brasiliana della Salernitana di Davide Nicola giocherà dalla prossima stagione nell'Atalanta. Il ...Il calciomercato della Juventus in questi giorni finali di giugno è intenso sia in entrata che in uscita. Cosa sta per accadere