Calciomercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: gioca in Argentina

GALOPPO Napoli – Il Calciomercato estivo sta entrando sempre di più nel vivo nonostante l'apertura ufficiale ci sarà soltanto il primo luglio. Tante società, compreso il Napoli, hanno già messo a segno numerosi colpi di mercato: il Napoli ha già annunciato gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Come in ogni sessione di mercato spunta sempre qualche nome nuovo da tenere d'occhio e pare che proprio il Napoli abbia messo gli occhi su un giovane centrocampista argentino. Si tratta di Giuliano Galoppo del Banfield, centrocampista classe 1999: a riportare la notizia è stato Valter De Maggio, nel corso del programma "Radio Goal" in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sempre secondo quanto riportato da ...

