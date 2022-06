Calciomercato Napoli, caso Meret: senza garanzie non rinnova (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua la marcia del Napoli verso il raduno precampionato. Gli azzurri, dopo la buona stagione passata conclusa con una terzo posto in classifica, sono sempre attivi sul Calciomercato, alla ricerca dei giusti rinforzi per provare a compiere il salto di qualità e lottare fino in fondo per lo scudetto. Attualmente la rosa a disposizione di Spalletti non ha visto ancora grossi scossoni, e l’addio di capitan Insigne è stato parzialmente tamponato dall’arrivo del georgiano Kvaratskhelia. L’unico ruolo che attualmente desta qualche preoccupazione nei pensieri del tecnico toscano è quello del portiere: Ospina, titolare nella stagione appena trascorsa, difficilmente rinnoverà il proprio contratto coi partenopei e anche Meret, che potrebbe quindi guadagnarsi i gradi di titolare, avrebbe qualche dubbio sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua la marcia delverso il raduno precampionato. Gli azzurri, dopo la buona stagione passata conclusa con una terzo posto in classifica, sono sempre attivi sul, alla ricerca dei giusti rinforzi per provare a compiere il salto di qualità e lottare fino in fondo per lo scudetto. Attualmente la rosa a disposizione di Spalletti non ha visto ancora grossi scossoni, e l’addio di capitan Insigne è stato parzialmente tamponato dall’arrivo del georgiano Kvaratskhelia. L’unico ruolo che attualmente desta qualche preoccupazione nei pensieri del tecnico toscano è quello del portiere: Ospina, titolare nella stagione appena trascorsa, difficilmente rinnoverà il proprio contratto coi partenopei e anche, che potrebbe quindi guadagnarsi i gradi di titolare, avrebbe qualche dubbio sul ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - DaDo9_6 : Simone #Pafundi sarebbe un colpaccio. Visto che a #Napoli i colpacci non esistono e si vira sempre su seconde linee… - ProfidiAndrea : ?? #Napoli, #Ospina si avvicina all'addio Il Napoli aveva proposto un biennale, ma l'ex Arsenal ha sempre sperato n… - cn1926it : Calciomercato #Napoli, #Giuntoli su #Barak e #Svanberg in caso di un addio in mediana - Pasquale89G : Secondo #IlMattino, il #Napoli avrebbe chiesto Simone #Pafundi all'#Udinese Classe 2006, parliamo del miglior pros… -