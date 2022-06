Calciomercato Milan, summit con la Roma per Zaniolo e Florenzi: cosa è successo? (Di venerdì 24 giugno 2022) Zaniolo continua ad essere uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Ieri a pranzo, Massara e Tiago Pinto, ds rispettivamente di Milan e Roma, hanno discusso proprio del futuro dell’attaccante giallorosso. Difficile arrivare ad una soluzione in tempi rapidi, poiché i capitolini sperano in un abbassamento delle richieste del giocatore per il rinnovo. I lombardi, quindi, pensano anche al talentino belga Charles De Ketelaere, del Club Brugge. Intanto, però, è in via di definizione il riscatto di Florenzi mentre sono aumentate le quotazioni per il passaggio di Veretout in rossonero. Ecco le ultime dal Calciomercato del Milan. Asse Milan-Roma: situazioni e cifre Dopo l’uscita dall’incontro, tuttavia, l’ex direttore sportivo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)continua ad essere uno dei nomi più caldi del mercato del. Ieri a pranzo, Massara e Tiago Pinto, ds rispettivamente di, hanno discusso proprio del futuro dell’attaccante giallorosso. Difficile arrivare ad una soluzione in tempi rapidi, poiché i capitolini sperano in un abbassamento delle richieste del giocatore per il rinnovo. I lombardi, quindi, pensano anche al talentino belga Charles De Ketelaere, del Club Brugge. Intanto, però, è in via di definizione il riscatto dimentre sono aumentate le quotazioni per il passaggio di Veretout in rossonero. Ecco le ultime daldel. Asse: situazioni e cifre Dopo l’uscita dall’incontro, tuttavia, l’ex direttore sportivo del ...

