Calciomercato Milan, doccia gelata per Maldini: l’affare è saltato del tutto (Di venerdì 24 giugno 2022) Milan, la notizia di Calciomercato gela Paolo Maldini e Frederic Massar: l’obiettivo di mercato sta per firmare con un altro club. Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Ora che il club rossonero sa chi affrontare nelle prime giornate di Serie A, è tempo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 giugno 2022), la notizia digela Paoloe Frederic Massar: l’obiettivo di mercato sta per firmare con un altro club. Ildi Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Ora che il club rossonero sa chi affrontare nelle prime giornate di Serie A, è tempo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Milan: definiti i dettagli per il riscatto di #Florenzi dalla #ASRoma - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce in chiusura per il prestito di #Colombo dal #Milan - Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - andreaschiassi : Quando non arrivò Simakan ed il Milan prese Tomori sembrava la fine del mondo, quando a gennaio non sostituirono kj… - serieAnews_com : ?? #Milan, #Botman pronto a firmare col #Newcastle: l'affare è saltato definitivamente -