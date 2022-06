Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per il terzino sinistro: non è troppo? (Di venerdì 24 giugno 2022) La Juventus deve risolvere il discorso relativo al terzino sinistro; nelle ultime ore sembra che la società abbia individuato il profilo. Abbiamo più volte accennato di come la Juventus, in questa sessione estiva di mercato, debba risolvere diverse questioni; Allegri ha bisogno di una serie di innesti di qualità per tornare a dominare il calcio italiano. Non sono poche le operazioni da fare dal difensore, che vada a sostituire Chiellini, al secondo centrocampista (per il ritorno di Pogba sembra praticamente fatta) fino all’attaccante per rimpiazzare la partenza di Dybala. La società bianconera, però, deve portare a termine anche operazioni che potremmo definire di contorno ma fondamentali per tornare ai vertici del calcio italiano. AnsafotoServe la perfezione in questa sessione di mercato; la Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladeve risolvere il discorso relativo al; nelle ultime ore sembra che la società abbia individuato il profilo. Abbiamo più volte accennato di come la, in questa sessione estiva di mercato, debba risolvere diverse questioni; Allegri ha bisogno di una serie di innesti di qualità per tornare a dominare il calcio italiano. Non sono poche le operazioni da fare dal difensore, che vada a sostituire Chiellini, al secondo centrocampista (per il ritorno di Pogba sembra praticamente fatta) fino all’attaccante per rimpiazzare la partenza di Dybala. La società bianconera, però, deve portare a termine anche operazioni che potremmo definire di contorno ma fondamentali per tornare ai vertici del calcio italiano. AnsafotoServe la perfezione in questa sessione di mercato; la...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Tempo scaduto: la #Juventus ha deciso di mollare la pista #DiMaria #calciomercato @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, su Moise #Kean ci sono @FulhamFC e @NFFC - internewsit : De Ligt-Juventus, aria di addio: ci prova il Chelsea. Skriniar mollato? - SM - - ZonaBianconeri : RT @mattiatml: Ma un tentativo per prenderlo noi (????) #Bremer, no eh? Con tutti i problemi che abbiamo in difesa tutto tace. A quel prezz… -