Calciomercato Inter | Skriniar ha deciso | Marotta chiamato al miracolo

(Di venerdì 24 giugno 2022) ...sì al PSG Milan©LaPresseSecondo quanto riportato sull'edizione odierna de 'La Gazzetta ... Come raccontato su.it, l'vorrebbe un'offerta da 80 milioni per lasciar partire ...

Pubblicità

DiMarzio : Accordo fra @ACMonza e @Inter per Stefano #Sensi, che ora dovrà prendere la sua decisione #calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Inter: Marotta a Dybala: più giochi, più guadagni. Sul piatto 6 milioni, ma l'Inter deve vendere - Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Skriniar-De Vrij verso l’addio: sirene dalla Premier per l’olandese ???? #Inter #Inzaghi… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Vidal ai saluti: dai club interessati al costo della buonuscita ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -

Ecco tutti i colpi esitvi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI -, ... Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 ANDREA RANOCCHIA (MONZA) dall'Il dofensore ...... quando si giocherà il derby d'Italia contro l', con ritorno poi il 5 febbraio del 2023. ...Milan news/ Nuovi contatti per Dybala. Thiaw o Esteve per la difesa Milan che ad ottobre ...PINAMONTI ATALANTA INTER - Reduce dalla buona stagione in prestito all'Empoli, Andrea Pinamonti è momentaneamente tornato all'Inter. L'attaccante non ...Il Milan deve ancora spingere il piede sull'acceleratore nel calciomercato estivo: arriva il duro attacco alla società rossonera.