Calciomercato Inter | niente da fare | il club blocca l’operazione

DiMarzio : Accordo fra @ACMonza e @Inter per Stefano #Sensi, che ora dovrà prendere la sua decisione #calciomercato @SkySport - Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - KaliSG__ : RT @Gazzetta_it: Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi - serieAnews_com : ?? #Inter, salta la chiave per #Bremer ?? #Juric vuole #Dimarco ma i nerazzurri e #Inzaghi lo considerano incedibile -

Calciomercato.com

...dieci anni che vedeva l'campione d'Italia, i tifosi hanno imparato a impilare numeri e fare calcoli ancor prima che emozionarsi per i nomi che compongono il frenetico turbinio delMilan, affare Dybala: occhio alle spagnole In questo momento l'non può comunque chiudere per Dybala. Il presidente Steven Zhang ha dato indicazione di vendere qualcuno nel reparto ... Calciomercato Inter: decisione a sorpresa su Dzeko Dopo il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku, è la Juventus a pescare in Premier League visto il più che positivo andamento della trattative con l’agente di Paul Pogba. La dirigenza bianconera ...Come riferito dal "Corriere dello Sport", il Monza sta per chiudere per Stefano Sensi. Ieri è andato in scena un importante summit nella sede dell'Inter per Adriano Galliani, l'obiettivo era trovare l ...