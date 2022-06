Calciomercato Atalanta: per Cambiaso concorrenza Juve, si lavora per Ederson (Di venerdì 24 giugno 2022) lavora senza sosta la dirigenza dell’Atalanta in vista dell’inizio del Calciomercato estivo. In quel di Bergamo infatti, al momento vi è gran trambusto sia in entrata che in uscita. In particolare, protagonisti degli ultimi movimenti sono Cambiaso ed Ederson. Entrambi infatti dovrebbero percorrere la strada verso la Lombardia, ma non sarà facile portare a termine le trattative. Ecco dunque le ultime sui movimenti nerazzurri. Calciomercato Atalanta, per Cambiaso è sfida aperta con la Juve Salernitana (Credit foto – pagina Facebook US Salernitana 1919)Nelle ultime ore è spuntata fuori una forte concorrenza per Andrea Cambiaso e si tratta dell’inserimento della Juventus nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)senza sosta la dirigenza dell’in vista dell’inizio delestivo. In quel di Bergamo infatti, al momento vi è gran trambusto sia in entrata che in uscita. In particolare, protagonisti degli ultimi movimenti sonoed. Entrambi infatti dovrebbero percorrere la strada verso la Lombardia, ma non sarà facile portare a termine le trattative. Ecco dunque le ultime sui movimenti nerazzurri., perè sfida aperta con laSalernitana (Credit foto – pagina Facebook US Salernitana 1919)Nelle ultime ore è spuntata fuori una forteper Andreae si tratta dell’inserimento dellantus nelle ...

Pubblicità

DiMarzio : . @Atalanta_BC, vicinissimo #Ederson dalla @OfficialUSS1919 - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, domani l'incontro con l'agente di #Lovato dell'@Atalanta_BC - DiMarzio : #Demiral non è più della @juventusfc: appena esercitato il diritto di riscatto per 20 milioni, l'@Atalanta_BC manda… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, oggi l’incontro tra l’agente di Carnesecchi e l’Atalanta: si cerca di sbloccare la trattativa… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, obiettivo Cambiaso: duello con l’Atalanta per il giovane terzino #Juventus #Juve #Allegri #Vlahov… -