Calcio | Serie A | per bookie duello Inter-Juventus per il titolo | poche speranze al bis del Milan

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Sarà un testa a testa Inter-Juventus per aggiudicarsi il prossimo scudetto della Serie A. Secondo i bookmakers le due formazioni sono le principali candidate al titolo, con la quota di un loro successo che vale mediamente 2,75 volte la somma puntata. Un bis del Milan, detentore del titolo, viene invece reputato meno probabile – ricorda l'agenzia Agimeg - visto che la quota di un un secondo scudetto consecutivo vale 4,00 volte la posta. Le possibili sorprese potrebbero essere il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho. Lo scudetto al Napoli vale una quota a 10,00, mentre un successo dei giallorossi pagherebbe 12,00 volte la cifra puntata. Più staccate l'Atalanta (25,00), la Lazio (33,00) e la Fiorentina (50,00).

