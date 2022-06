Calcio | Serie A | Juventus-Milan alla penultima giornata

Pubblicità

CorSport : Caso #Suarez, chi deve chiedere scusa alla #Juve (e alla sua avvocata) ?? - SkySport : La Juventus torna su Fifa: addio al Piemonte Calcio #SkySport #Juventus #Fifa - tuttosport : #Juventus, il caso #Suarez-#Perugia finisce. Ma ovviamente non fa notizia ?? - fanpage : Sorteggiato il calendario della #SerieA 2022-2023, alla quinta giornata già Inter-Milan, con i rossoneri che poi s… - sportface2016 : #JuventusMilan, dalla finale di #ChampionsLeague al possibile scudetto: vent’anni dopo il 28 maggio è ancora protag… -

Un mese fa Stefano Pioli passeggiava sulla linea laterale del Mapei Stadium come un leone in gabbia, davanti alla sua panchina. Erano trascorsi appena 16 minuti di Sassuolo - Milan, ma i rossoneri ...Buona la prima. Eccome! LaA che riparte il 13 agosto lo fa mettendo in scena sfide intriganti, fin da subito. Non ci sono big match, ma gare di spessore. Ecco allora quello che ha riservato il sorteggio del calendario ...Napoli Milan, oggi il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023 e c’è attesa per il big match del prossimo campionato: ecco le date Alle ore 12 c’è stato il sorteggio del calendario della ...Manchester City-Liverpool 2-2: da De Bruyne a Manè, il big match termina in parità 10 Apr Calendario Serie A: criteri di compilazione e regole del sorteggio 23 Giugno 2022 19 ore fa Indice di ...