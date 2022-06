Calcio: Franceschini (ct U18), ‘giusta strada intrapresa da Mancini, e seconde squadre utili' (Di venerdì 24 giugno 2022) Orano, 24 giu. (Adnkronos) - “Stiamo facendo benissimo a livello di settore giovanile con le Nazionali, come anche l'U19 qualificata per i Mondiali. Abbiamo passato un periodo così così per via di cause di forza maggiore come il covid, che non ha permesso a questi ragazzi di fare l'Europeo U17 e l'eventuale Mondiale. E' stato tutto rimandato, ma questo è un bell'antipasto per preparare i ragazzi che dovranno affrontare l'Europeo U19”. Lo ha detto Daniele Franceschini, ct dell'Italia Under 18 di Calcio impegnata ai Giochi del Mediterraneo ad Orano. “I giovani hanno bisogno di fiducia e anche di essere aspettati. Se non gli si dà una opportunità non si riesce neanche a capire quanto aspettarli. Tanti ragazzi dimostrano di apprendere velocemente, di inserirsi a grandi livelli subito, altri hanno bisogno di più tempo, sta a noi trovare le risorse, le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Orano, 24 giu. (Adnkronos) - “Stiamo facendo benissimo a livello di settore giovanile con le Nazionali, come anche l'U19 qualificata per i Mondiali. Abbiamo passato un periodo così così per via di cause di forza maggiore come il covid, che non ha permesso a questi ragazzi di fare l'Europeo U17 e l'eventuale Mondiale. E' stato tutto rimandato, ma questo è un bell'antipasto per preparare i ragazzi che dovranno affrontare l'Europeo U19”. Lo ha detto Daniele, ct dell'Italia Under 18 diimpegnata ai Giochi del Mediterraneo ad Orano. “I giovani hanno bisogno di fiducia e anche di essere aspettati. Se non gli si dà una opportunità non si riesce neanche a capire quanto aspettarli. Tanti ragazzi dimostrano di apprendere velocemente, di inserirsi a grandi livelli subito, altri hanno bisogno di più tempo, sta a noi trovare le risorse, le ...

