Calcio: Di Stefano, 'stadio a Sesto S.G. ipotesi ancora valida per Milan, noi siamo pronti' (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - "L'ipotesi delle ex aree Falck, a Sesto San Giovanni, resta valida per il Milan. L'avvio della consultazione pubblica a Milano era già previsto. Nulla è cambiato rispetto a ieri. Noi siamo pronti e abbiamo già dato la nostra disponibilità al progetto firmato Norman Foster che porterebbe con sé oltre 10.000 nuovi posti di lavoro, un importante indotto economico e darebbe ulteriore prestigio alla rigenerazione urbana più importante d'Europa". A dirlo è Roberto Di Stefano, sindaco uscente della cittadina Milanese di Sesto San Giovanni e candidato di centrodestra al ballottaggio delle amministrative in programma domenica 26 giugno. D'altra parte, spiega Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)o, 24 giu.(Adnkronos) - "L'delle ex aree Falck, aSan Giovanni, restaper il. L'avvio della consultazione pubblica ao era già previsto. Nulla è cambiato rispetto a ieri. Noie abbiamo già dato la nostra disponibilità al progetto firmato Norman Foster che porterebbe con sé oltre 10.000 nuovi posti di lavoro, un importante indotto economico e darebbe ulteriore prestigio alla rigenerazione urbana più importante d'Europa". A dirlo è Roberto Di, sindaco uscente della cittadinaese diSan Giovanni e candidato di centrodestra al ballottaggio delle amministrative in programma domenica 26 giugno. D'altra parte, spiega Di ...

