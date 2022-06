Pubblicità

Teleborsa

Cresce di meno l'EURO STOXX Telecommunications che guadagna appena lo 0,41%. Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'telecomunicazioni, punta con decisione al rialzo la ...l'andamento dell'dei titoli bancari in Italia . Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell'bancario europeo , che rimbalza di 2 punti rispetto alla chiusura ... Brillante l'indice del settore telecomunicazioni (+1,97%) Preme sull'acceleratore il comparto telecomunicazioni in Italia, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.Sul fronte dell'energia petrolio stabile da qualche giorno, con il Brent a quota 110 dollari al barile. Per il gas invece è stata una settimana con prezzi in salita ...