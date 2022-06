Brics | Russia | Cina | India | Brasile e Sudafrica discutono strategia da contrapporre all' Occidente

Pubblicità

ADerespinis : RT @blek57: Ieri si è riunito il BRICS, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, a fare da contraltare al G7. Le nazioni aderenti… - Sntgvn : RT @ultimenotizie: Paesi del gruppo Brics (#Brasile, #Russia, #Cina e #Sudafrica), che rifiutano di aderire alle #sanzioni occidentali cont… - Ale79Friul : RT @MinutemanItaly: I leader BRICS si sono salutati e hanno dato il via al XIV vertice. E, chiaramente, la Russia è isolata??????? https://t.… - eowyn962010 : RT @blek57: Ieri si è riunito il BRICS, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, a fare da contraltare al G7. Le nazioni aderenti… - jmorat : RT @NessunLuogo24: #ConsiglioEuropeo e #Brics: due summit, due visioni del mondo che verrà. Benvenuti a una nuova puntata. #Ue #Consiglio… -

In questo scenario, mentre la Nato si appresta a riunirsi a Madrid per mettere a punto il suo piano per i prossimi mesi, Vladimir Putin ha rispolverato il vertice(Brasile,, India, Cina ...- 14 esima edizione del forum dei paesi emergenti che quest'anno assume significato importante a causa della crisi ucraina. Xi Jiping e Putin: 'Più cooperazione per un modello ...E' una nuova sfida di Cina e Russia all'Occidente quella che emerge dal contro-G7 dei Brics, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che si sono riuniti in un vertice virtuale per discut ...In questo scenario, mentre la Nato si appresta a riunirsi a Madrid per mettere a punto il suo piano per i prossimi mesi, Vladimir Putin ha rispolverato il vertice Brics (Brasile, Russia, India, Cina e ...