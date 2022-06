Boxe: Matteo Signani, trasferta dal sapor d’Europeo dei medi in Francia contro Anderson Prestot (Di venerdì 24 giugno 2022) Questa sera, a Massy, Matteo Signani cercherà ancora di fermare il tempo. Lo ha già fatto al PalaEur di Roma pochi mesi fa contro lo spagnolo Ruben Diaz, stavolta deve provarci in Francia, su difesa volontaria, contro il padrone di casa Anderson Prestot, conoscitore profondo di questo ring. Questo è un po’ il tempo della vecchia guardia che non si arrende e vuole battere quella giovane. L’ha fatto Giovanni De Carolis contro Daniele Scardina, in ben altro contesto, e anche il Giaguaro vuole riuscirci, per di più lontano dal proprio suolo. I test fisici gli danno ragione, la forza di volontà anche: 43 anni, per lui, non sono che un numero, anche di fronte a un avversario con 11 primavere in meno e che vuole dare battaglia, come ha dichiarato in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Questa sera, a Massy,cercherà ancora di fermare il tempo. Lo ha già fatto al PalaEur di Roma pochi mesi falo spagnolo Ruben Diaz, stavolta deve provarci in, su difesa volontaria,il padrone di casa, conoscitore profondo di questo ring. Questo è un po’ il tempo della vecchia guardia che non si arrende e vuole battere quella giovane. L’ha fatto Giovanni De CarolisDaniele Scardina, in ben altro contesto, e anche il Giaguaro vuole riuscirci, per di più lontano dal proprio suolo. I test fisici gli danno ragione, la forza di volontà anche: 43 anni, per lui, non sono che un numero, anche di fronte a un avversario con 11 primavere in meno e che vuole dare battaglia, come ha dichiarato in ...

