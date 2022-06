Boxe: Matteo Signani perde il titolo europeo dei pesi medi. Anderson Prestot campione alla quinta ripresa (Di venerdì 24 giugno 2022) Finisce il regno europeo dei pesi medi di Matteo Signani. Il Giaguaro, a 43 anni, deve cedere lo scettro di campione d’Europa al francese Anderson Prestot in virtù della non riuscita difesa volontaria in trasferta, e precisamente in quel di Massy, non lontano da Parigi. Il combattimento è interrotto alla quinta ripresa, ma già nelle prime quattro Prestot aveva sostanzialmente assunto il controllo della questione, approfittando anche della propria differenza di età favorevole (12 anni in meno). Boxe, i piazzamenti degli italiani nei ranking mondiali IBF, WBC, WBA e WBO. Presto una chance iridata per Michael Magnesi? Il francese, però, nel corso del quarto round subisce ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Finisce il regnodeidi. Il Giaguaro, a 43 anni, deve cedere lo scettro did’Europa al francesein virtù della non riuscita difesa volontaria in trasferta, e precisamente in quel di Massy, non lontano da Parigi. Il combattimento è interrotto, ma già nelle prime quattroaveva sostanzialmente assunto il controllo della questione, approfittando anche della propria differenza di età favorevole (12 anni in meno)., i piazzamenti degli italiani nei ranking mondiali IBF, WBC, WBA e WBO. Presto una chance iridata per Michael Magnesi? Il francese, però, nel corso del quarto round subisce ...

