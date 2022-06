Bonetti: "Da governo cambio di passo su investimenti per lavoro femminile" (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il cambio di passo di questo governo è stato riconoscere che investire in lavoro femminile significa investire in un incentivo di sviluppo complessivo. E' una riattivazione del sistema economico". Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e per le Pari opportunità, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Bologna. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Ildidi questoè stato riconoscere che investire insignifica investire in un incentivo di sviluppo complessivo. E' una riattivazione del sistema economico". Lo ha detto Elena, ministro per la Famiglia e per le Pari opportunità, intervenendo al Festival delin corso a Bologna.

Pubblicità

LocalPage3 : Bonetti: 'Da governo cambio di passo su investimenti per lavoro femminile' - lifestyleblogit : Bonetti: 'Da governo cambio di passo su investimenti per lavoro femminile' - - TV7Benevento : Bonetti: 'Da governo cambio di passo su investimenti per lavoro femminile' - - GCDileo : @zeropregi ...e poi Bianchi, Bonetti, Orlando etc etc tutta una serie unica di incapaci dannosi. Non credo si possa… - ContigliozziLor : RT @ultimora_pol: #Italia Elena #Bonetti: 'Ho dato conto al ministro Di Maio della scelta coraggiosa compiuta. In questi mesi ho avuto modo… -