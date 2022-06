Bonaccini: "Emilia Romagna unica regione con Innovation hub in California" (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo l'unica regione che ha un Innovation hub in California a disposizione delle nostre imprese, in questo campo atlantico c'è la gran parte del mercato mondiale. Abbiamo il dovere puntare sulla meccatronica, sulla robotica, portando i nostri valori". Lo ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al Festival del lavoro a Bologna. "Il Tecnopolo di Bologna ha l'obiettivo di accompagnare la transizione digitale che insieme a quella ecologica sono due pilastri del Pnrr. Invece di avere paura delle trasformazioni è meglio metterli a disposizione del miglioramento delle esigenze delle persone. Dobbiamo far sì che questa grande opportunità diventi realtà. Sento la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo l'che ha unhub ina disposizione delle nostre imprese, in questo campo atlantico c'è la gran parte del mercato mondiale. Abbiamo il dovere puntare sulla meccatronica, sulla robotica, portando i nostri valori". Lo ha detto il presidente della, Stefano, intervenendo al Festival del lavoro a Bologna. "Il Tecnopolo di Bologna ha l'obiettivo di accompagnare la transizione digitale che insieme a quella ecologica sono due pilastri del Pnrr. Invece di avere paura delle trasformazioni è meglio metterli a disposizione del miglioramento delle esigenze delle persone. Dobbiamo far sì che questa grande opportunità diventi realtà. Sento la ...

Pubblicità

TV7Benevento : Bonaccini: 'Emilia Romagna unica regione con Innovation hub in California' - - CeciliaCecylom : @michelelanzo Io invece porterei il degadificatore in Emilia Romagna dove lo vuole il presidente Bonaccini, e agli… - GravinoNadia : @3061957 @sbonaccini Be se le chiacchiere di Bonaccini..hanno fatto dell'Emilia Romagna una delle regioni più produ… - RegioneER : ??Decennale #sisma, nuova veste per la cinquecentesca Villa Beatrice di Argelato (#Bologna): oltre 1 milione di euro… - Fresatura_Bo : Siccità: Bonaccini firma il decreto per l'emergenza regionale -