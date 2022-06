Bologna Pride, Polis Aperta: “Ci saremo”. Organizzatori, “non strapperemo certo le maglie alle persone” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Polis Aperta è una realtà, nata nel 2005, da sempre (già nel nome) Aperta al confronto, pensiamo che il cambiamento passi soprattutto attraverso il dialogo capace di abbattere muri. Ci è stato detto che non siamo favorevoli ad aprire un dialogo ma se sono proprio gli Organizzatori, la rete ‘Rivolta Pride’, a restare fermi sulle loro posizioni”. Alessio Avellino, 26 anni, agente transgender di Polizia di Stato e presidente di Polis Aperta, conferma che in queste ore non c’è stato nessun passo indietro da parte degli Organizzatori dopo la decisione di escludere l’associazione Lgbtqi+ di lavoratori di forze di polizia e forze armate dal Bologna Pride. “La Polizia di Stato non c’entra niente, ci stanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “è una realtà, nata nel 2005, da sempre (già nel nome)al confronto, pensiamo che il cambiamento passi soprattutto attraverso il dialogo capace di abbattere muri. Ci è stato detto che non siamo favorevoli ad aprire un dialogo ma se sono proprio gli, la rete ‘Rivolta’, a restare fermi sulle loro posizioni”. Alessio Avellino, 26 anni, agente transgender di Polizia di Stato e presidente di, conferma che in queste ore non c’è stato nessun passo indietro da parte deglidopo la decisione di escludere l’associazione Lgbtqi+ di lavoratori di forze di polizia e forze armate dal. “La Polizia di Stato non c’entra niente, ci stanno ...

Agenzia_Ansa : Bufera sugli organizzatori del Pride di Bologna, la manifestazione per i diritti Lgbt: è polemica per l'esclusione… - CanimoRoby : Lo riferisco senza commentare. Ai #pride ha potuto sfilare una #Madonna in #topless. Ma i #poliziotti #gay in… - Andrei_abere : Quindi domani al Bologna Pride chi c'è? - StraNotizie : Bologna Pride, Polis Aperta: 'Ci saremo'. Organizzatori, 'non strapperemo certo le maglie alle persone'… - Linus2k : @ciaopigi @polis_aperta Comunque per me hanno perso tanti punti quelli del pride di Bologna… -