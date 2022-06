Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 24 giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di venerdì 24 giugno 2022, con i dati dell’emergenza Coronavirus aggiornati con i numeri delle ultime 24 ore. Come ogni giorno ecco i nuovi riferimenti su contagi, morti e guariti in una delle regioni più colpite dalla pandemia Covid. Anche oggi quindi la Regione ha diramato il Bollettino quotidiano. oggi si registrano 5.709 nuovi contagi, 5 morti, 2.938 guariti, 12 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 334 (+16) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +2.766 gli attualmente positivi per un totale di 53.080. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildella Regioneper la giornata di242022, con i dati dell’emergenza Coronavirus aggiornati con i numeri delle ultime 24 ore. Come ogni giorno ecco i nuovi riferimenti suin una delle regioni più colpite dalla pandemia Covid. Anchequindi la Regione ha diramato ilquotidiano.si registrano 5.709 nuovi, 5, 2.938, 12 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 334 (+16) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +2.766 gli attualmente positivi per un totale di 53.080. SportFace.

Pubblicità

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azienda Zero #TgrVeneto #IoseguoTgr #24giugno - TgrRaiVeneto : Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azienda Zero #TgrVeneto #IoseguoTgr #24giugno - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Continua la crescita dei contagi – Aumentano i ricoveri - TV2000it : ??#Covid, il bollettino di oggi #23giugno 56.166 nuovi casi e 75 morti Tasso di positività al 22,6% Ricoveri +11… - Alise0 : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Venerdì 24/06/2022 ?? #AllertaGialla in FriuliVG, Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto Bolletti… -