Bollettino Covid oggi, venerdì 24 giugno: contagi, morti e guariti regione per regione (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Bollettino Covid di venerdì 24 giugno 2022, con i dati delle ultime 24 ore in ogni regione su morti, contagi e guariti dal Coronavirus. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al Covid-19. Ecco di seguito i dati del Bollettino quotidiano di oggi, si registrano 55.829 nuovi contagi, 51 morti, 30.753 guariti, 45.335 tamponi molecolari, 225 (+9) ricoverati in terapia intensiva, 5.205 (+141) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 25.606 gli attualmente positivi in più per un totale di 678.178 IL Bollettino ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildi242022, con i dati delle ultime 24 ore in ognisudal Coronavirus. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al-19. Ecco di seguito i dati delquotidiano di, si registrano 55.829 nuovi, 51, 30.753, 45.335 tamponi molecolari, 225 (+9) ricoverati in terapia intensiva, 5.205 (+141) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 25.606 gli attualmente positivi in più per un totale di 678.178 IL...

