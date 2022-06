Bollette, il Governo pronto a un nuovo decreto: come aiuterà gli italiani (Di venerdì 24 giugno 2022) A breve l’approvazione del nuovo decreto contro il caro energia, a cosa sta lavorando il Governo per garantire un aiuto agli italiani Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un notevole aumento delle Bollette che ha messo non poco in difficoltà moltissime famiglie italiane. Entro il mese di giugno, però, dovrebbe essere approvato il nuovo decreto contro il caro energia con lo scopo di aiutare gli italiani. Questo decreto a cui il Governo sta lavorando è stato denominato decreto ‘Aiuti bis’. Bollette e denaro (Screenshot da Facebook)Tra le varie cose si sta cercando soprattutto di lavorare sulla proroga del taglio alle accise su benzina e diesel con scadenza prevista ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 giugno 2022) A breve l’approvazione delcontro il caro energia, a cosa sta lavorando ilper garantire un aiuto agliNegli ultimi mesi abbiamo assistito ad un notevole aumento delleche ha messo non poco in difficoltà moltissime famiglie italiane. Entro il mese di giugno, però, dovrebbe essere approvato ilcontro il caro energia con lo scopo di aiutare gli. Questoa cui ilsta lavorando è stato denominato‘Aiuti bis’.e denaro (Screenshot da Facebook)Tra le varie cose si sta cercando soprattutto di lavorare sulla proroga del taglio alle accise su benzina e diesel con scadenza prevista ...

