Bollette elettriche: 18 euro di bonus per famiglia (Di venerdì 24 giugno 2022) Si stima di 18 euro in tre mesi il bonus nelle Bollette elettriche previsto dalla bozza del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. La misura del Governo è stata disposta per annullare il rincaro del 6% previsto dall’andamento di mercato, basato sulla media di consumi domestici. Il beneficio riguarda il terzo trimestre 2022 ed è dovuto all’aggiramento degli oneri di sistema sulle Bollette energetiche, previsto a circa 6 euro al mese. La bozza del decreto dev’essere inquadrata come contromisura alla prospettiva di rincari del prezzo dell’energia dovuta alla fragile situazione geopolitica europea. Intanto, c’è scetticismo dovuto alla natura esigua della somma monetaria risparmiata. 18 euro di beneficio in bolletta: la bozza del Decreto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Si stima di 18in tre mesi ilnelleprevisto dalla bozza del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. La misura del Governo è stata disposta per annullare il rincaro del 6% previsto dall’andamento di mercato, basato sulla media di consumi domestici. Il beneficio riguarda il terzo trimestre 2022 ed è dovuto all’aggiramento degli oneri di sistema sulleenergetiche, previsto a circa 6al mese. La bozza del decreto dev’essere inquadrata come contromisura alla prospettiva di rincari del prezzo dell’energia dovuta alla fragile situazione geopoliticapea. Intanto, c’è scetticismo dovuto alla natura esigua della somma monetaria risparmiata. 18di beneficio in bolletta: la bozza del Decreto per ...

