Bollette e benzina, incentivi e una nuova tassa: ecco che cosa cambia (Di venerdì 24 giugno 2022) Per la benzina (lo sconto di 25 centesimi scade l'8 luglio) bisognerà aspettare. Ma intanto è arrivata, con un decreto che vale complessivamente 3,27 miliardi, la proroga degli aiuti sulle Bollette, che tra qualche giorno, con l'aggiornamento delle tariffe da parte dell'Autorità dell'energia, potrebbero riservarci l'ennesima brutta sorpresa. Ieri, infatti, il prezzo del gas in Europa ha sfiorato i 130 euro a Megawattora e quello dell'elettricità registrato dal Gme in Italia (il Pun), si è attestato per il secondo giorno consecutivo sopra i 360 euro, una cifra spaventosa se si pensa che solo dieci giorni fa era a 210 euro, mentre nel maggio dello scorso anno viaggiava placidamente sotto i 70 euro, circa il 430% in meno. Tutti indizi che non fanno ben sperare sugli aumenti delle tariffe per il prossimo trimestre. Oltre a prorogato gli sconti su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Per la(lo sconto di 25 centesimi scade l'8 luglio) bisognerà aspettare. Ma intanto è arrivata, con un decreto che vale complessivamente 3,27 miliardi, la proroga degli aiuti sulle, che tra qualche giorno, con l'aggiornamento delle tariffe da parte dell'Autorità dell'energia, potrebbero riservarci l'ennesima brutta sorpresa. Ieri, infatti, il prezzo del gas in Europa ha sfiorato i 130 euro a Megawattora e quello dell'elettricità registrato dal Gme in Italia (il Pun), si è attestato per il secondo giorno consecutivo sopra i 360 euro, una cifra spaventosa se si pensa che solo dieci giorni fa era a 210 euro, mentre nel maggio dello scorso anno viaggiava placidamente sotto i 70 euro, circa il 430% in meno. Tutti indizi che non fanno ben sperare sugli aumenti delle tariffe per il prossimo trimestre. Oltre a prorogato gli sconti su ...

