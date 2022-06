Bollate | preso scaricatore abusivo | sanzionato dalla polizia locale

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 24 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Individuatodiloche ha abbandonato rifiuti domestici indifferenziati in corrispondenza di un cestino in via 4 Novembre. Gli agenti lo hanno identificato attraverso alcuni indizi che hanno portato al suo nominativo. Lo hanno così convocato in comando, dove alse non è rimasto che ammettere le sue responsabilita: è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.