BMW 3.0 CSL - In arrivo un restomod su base M4? (Di venerdì 24 giugno 2022) A Goodwood tutti gli occhi sono puntati sull'anteprima delle M4 CSL e M3 Touring, ma i vertici BMW hanno confermato alla testata bmwblog.com che le sorprese non sono finite: non parliamo della XM e della M2, che pure saranno presto svelate, ma di un progetto in serie limitatissima che dovrebbe chiudere con i fuochi d'atificio un anno da ricordare. Si torna a 50 anni fa con la 3.0 CSL. L'ipotesi più accreditata è che in casa BMW abbiamo deciso di usare la base della M4 CSL per realizzare un lotto - si parla di poche decine di esemplari - di una sorta di restomod della 3.0 CSL del 1972. Per ora non esiste una conferma assoluta sul tema, ma le concept Homage ed Homage R del 2015 potrebbero essere una buona fonte di ispirazione per il progetto, richiamando la versione più estrema della coupé della serie E9, dotata di innovative appendici aerodinamiche, che ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 giugno 2022) A Goodwood tutti gli occhi sono puntati sull'anteprima delle M4 CSL e M3 Touring, ma i vertici BMW hanno confermato alla testata bmwblog.com che le sorprese non sono finite: non parliamo della XM e della M2, che pure saranno presto svelate, ma di un progetto in serie limitatissima che dovrebbe chiudere con i fuochi d'atificio un anno da ricordare. Si torna a 50 anni fa con la 3.0 CSL. L'ipotesi più accreditata è che in casa BMW abbiamo deciso di usare ladella M4 CSL per realizzare un lotto - si parla di poche decine di esemplari - di una sorta didella 3.0 CSL del 1972. Per ora non esiste una conferma assoluta sul tema, ma le concept Homage ed Homage R del 2015 potrebbero essere una buona fonte di ispirazione per il progetto, richiamando la versione più estrema della coupé della serie E9, dotata di innovative appendici aerodinamiche, che ...

