Biliardino day | l’evento “contro l’eccesso e l’abuso di burocrazia e fiscalità” | alla faccia delle rassicurazioni delle Dogane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Non è servita la smentita dell’Agenzia, né tantomeno le assicurazioni a corredo, gli apprezzamenti pubblici per la portata storica del calciobalilla e la levata di scudi che ha portato a una sorta di passo indietro. Niente: il sindacato dei balneari fa finta di nulla e lancia il primo “day“. Di cosa si tratta? Biliardini, freccette, ping-pong e giochi di società offerti gratuitamente ai clienti degli stabilimenti balneari, “la domenica successiva all’emanazione del provvedimento direttoriale dell’Agenziaper l’esclusione di questi giochi”. Giochi che, val la pena sottolinearlo di nuovo, non saranno esclusi, né si dovranno produrre documenti ulteriori, al contrario di quanto emerso nei giorni scorsi., si ...