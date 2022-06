Biden sull’aborto: tolto alle donne il diritto di scegliere. Il Vaticano: si riapra il dibattito sulla vita (Di venerdì 24 giugno 2022) “Oggi è un giorno triste per il Paese e per la Corte”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando la sentenza della Corte suprema sull’aborto. Secondo Biden, annullando la sentenza Roe vs Wade che consentiva l’aborto fino alla 24 settimana di gestazione è stato tolto alle donne il “loro diritto di scegliere insieme ai loro medici libere dai vincoli della politica”. “La Corte suprema ha tolto un diritto costituzionale agli americani, un diritto già riconosciuto”, ha aggiunto Biden, secondo cui si tratta di una cosa “mai avvenuta prima”. E la colpa – ha accusato – è di tre giudici nominati dal predecessore Donald Trump. Biden: la salute ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) “Oggi è un giorno triste per il Paese e per la Corte”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe, commentando la sentenza della Corte suprema. Secondo, annullando la sentenza Roe vs Wade che consentiva l’aborto fino alla 24 settimana di gestazione è statoil “lorodiinsieme ai loro medici libere dai vincoli della politica”. “La Corte suprema hauncostituzionale agli americani, ungià riconosciuto”, ha aggiunto, secondo cui si tratta di una cosa “mai avvenuta prima”. E la colpa – ha accusato – è di tre giudici nominati dal predecessore Donald Trump.: la salute ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Biden sull’aborto: tolto alle donne il diritto di scegliere. Il Vaticano: si riapra il dibattito sulla vita… - follettin89 : RT @Linus2k: L’unica speranza è che la sentenza di ribaltamento di #RoeVsWade sull’#aborto sia un boomerang per la destra nei #Midterms2022… - Web_Lavoro : @repubblica #Biden prima di pensare alle libertà dei nazi ucraini di #Zelensky e fare guerra in Europa dovrebbe pen… - Linus2k : L’unica speranza è che la sentenza di ribaltamento di #RoeVsWade sull’#aborto sia un boomerang per la destra nei… - Tg3web : Preannunciata da una fuga di notizie settimane fa, la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti sull'aborto h… -