Berlusconi sogna di tornare protagonista in politica e nel calcio. L’annuncio a Monza: “Tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20% e saremo protagonisti in serie A” (Di venerdì 24 giugno 2022) Berlusconi ha un doppio sogno: vincere con Forza Italia e con il Monza. Anzi lui ne è sicuro e sarà lui stesso a guidare come condottiero le due “squadre” verso la vittoria. Tra slefie e barzellette, è tornato il Cavaliere. Berlusconi torna protagonista in politica e nel calcio Silvio Berlusconi è tornato ad occuparsi di politica ma anche di calcio da protagonista, ovviamente. Le sue “passerelle” in giro per l’Italia sono accompagnate ormai sempre dalla sua fidanzata Marta Fascina. Il Cavaliere si è presentato un comizio elettorale a Monza a sostengo della ricandidatura del sindaco uscente, Dario Allevi, in vista dei ballottaggi, promettendo un futuro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022)ha un doppio sogno: vincere cone con il. Anzi lui ne è sicuro e sarà lui stesso a guidare come condottiero le due “squadre” verso la vittoria. Tra slefie e barzellette, è tornato il Cavaliere.tornaine nelSilvioè tornato ad occuparsi dima anche dida, ovviamente. Le sue “passerelle” in giro per l’sono accompagnate ormai sempre dalla sua fidanzata Marta Fascina. Il Cavaliere si è presentato un comizio elettorale aa sostengo della ricandidatura del sindaco uscente, Dario Allevi, in vista dei ballottaggi, promettendo un futuro ...

