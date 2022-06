Berlusconi la spara: “Torno in campo, Forza Italia al 20% alle elezioni” (Di venerdì 24 giugno 2022) 24 giu – Berlusconi la spara altissima e punta con Forza Italia addirittura al 20% per le prossime elezioni, come riporta anche Tgcom24. Berlusconi, la perenne discesa in campo e Forza Italia al 20% Silvio Berlusconi e la sua creatura Forza Italia. Ma soprattutto, Berlusconi e le dichiarazioni impossibili (ma nemmeno poi tanto, forse, sebbene non nelle percentuali sparate dal Cavaliere). Perché Forza Italia “fra otto mesi, alle nuove elezioni politiche, sarà sopra il 20%”, dice. Il contesto è un comizio a Monza, dove ha sostenuto il sindaco uscente e ricandidato Dario ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) 24 giu –laaltissima e punta conaddirittura al 20% per le prossime, come riporta anche Tgcom24., la perenne discesa inal 20% Silvioe la sua creatura. Ma soprattutto,e le dichiarazioni impossibili (ma nemmeno poi tanto, forse, sebbene non nelle percentualite dal Cavaliere). Perché“fra otto mesi,nuovepolitiche, sarà sopra il 20%”, dice. Il contesto è un comizio a Monza, dove ha sostenuto il sindaco uscente e ricandidato Dario ...

Pubblicità

IlPrimatoN : Nel corso di un comizio a Monza - man29ny : RT @lanf64: #Medvedev la spara ancora più grossa: '#Draghi non è del livello di #Berlusconi'. Questo è un decerebrato. Si bevono fiumi di… - Muresan801 : RT @lanf64: #Medvedev la spara ancora più grossa: '#Draghi non è del livello di #Berlusconi'. Questo è un decerebrato. Si bevono fiumi di… - bb91687509 : RT @lanf64: #Medvedev la spara ancora più grossa: '#Draghi non è del livello di #Berlusconi'. Questo è un decerebrato. Si bevono fiumi di… - trimpa48 : RT @lanf64: #Medvedev la spara ancora più grossa: '#Draghi non è del livello di #Berlusconi'. Questo è un decerebrato. Si bevono fiumi di… -